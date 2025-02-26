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اقتصاد

سعر ومواصفات سيارة بروتون ساجا الجديدة في مصر

سيارة بروتون ساجا
سيارة بروتون ساجا الجديدة، فيتو

شهدت مصر اليوم الأربعاء، إطلاق السيارة بروتون ساجا الجديدة، كأول إنتاج محلي من مجمع المصانع المصرية، لتعزيز الإنتاج الوطني والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في صناعة السيارات.

سعر سيارة بروتون ساجا الجديدة

وتأتي بروتون ساجا كواحدة من أكثر السيارات شعبية في فئتها، مقدمة تجربة قيادة استثنائية بفضل تكنولوجيا متطورة، ووسائل راحة متكاملة، وأداء متميز يناسب كافة الاستخدامات اليومية، سواء في المدن أو على الطرق السريعة، وتصل أسعار بروتون ساجا الجديدة 629,900 جنيه.

 

 

مواصفات سيارة بروتون ساجا الجديدة

وتتضمن السيارة محرك اقتصادي بسعة 1333 سي سي، 4 سلندر، بقوة 94 حصان وعزم دوران 120 نيوتن متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 4 سرعات يضمن قيادة سلسة واستجابة عالية في مختلف ظروف القيادة، مما يجعل أداء السيارة مميزًا ويوفر تجربة قيادة مستقرة وموفرة في استهلاك الوقود، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للاستخدام اليومي والتنقل داخل المدن.
 

 

وتتميز بروتون ساجا بأنظمة أمان وسلامة عالية فهي تضم نظام فرامل متطور يتضمن نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع إليكتروني لقوة الفرملة (EBD)، ونظام (Brake Assist) لمزيد من الثبات والتحكم، فضلًا عن كاميرا خلفية ومستشعرات ركن لتسهيل صف السيارة بأمان ودقة، وهيكل قوي مزود بأنظمة حماية معززة توفر أعلى مستويات الأمان للركاب، كما تضم السيارة 2 إيرباج لحماية الركاب.
 

وكذلك تتسم بروتون ساجا بتصميم خارجي عصري، جنوط رياضية 15 بوصة بتصميم أنيق يعزز من الأداء والثبات، ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED لمظهر جذاب ورؤية واضحة، وزجاج جانبي وخلفي ملون لمزيد من الخصوصية والحماية من أشعة الشمس، وسبويلر خلفي يعزز من المظهر الرياضي والديناميكية الهوائية للسيارة.
 

 

كما أن بها الكثير من الوسائل التكنولوجية ووسائل الراحة مثل: شاشة لمس 7 بوصة متعددة الاستخدامات توفر تجربة ترفيهية متطورة مع دعم المنافذ USB الأمامية والخلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تمنح السائق تحكمًا كاملًا في وظائف السيارة بسهولة، وإضاءة LED داخلية تضفي لمسة من الفخامة والراحة على مقصورة السيارة، ومساحة تخزين خلفية واسعة بسعة 420 لترًا، مما يجعلها مثالية للعائلات والاستخدام العملي.

بروتون ساجا، أرخص سيارة فى مصر تعود من جديد

باستثمارات 50 مليون دولار، افتتاح مصانع لتصنيع سيارات بروتون في مدينة 6 أكتوبر

وخضعت بروتون ساجا لاختبارات صارمة امتدت لمسافة 60  ألف كيلومتر على مدار شهرين متواصلين، في ظروف قيادة مختلفة، بما في ذلك الطرق السريعة والتضاريس الوعرة، وتحت إشراف فريق الجودة والدعم الفني من بروتون ماليزيا، وهو ما أثبت كفاءتها العالية واعتماديتها في مختلف البيئات والظروف المناخية.

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استهلاك الوقود استثمارات الإنتاج الوطني الاستراتيجى الطرق السريعة الفرامل المانعة للانغلاق تصنيع السيارات

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