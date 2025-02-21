بروتون ساجا، أرخص سيارة فى مصر تعود من جديد

أرخص سيارة فى مصر.. لقبت سيارات بروتون خلال السنوات الماضية، بالسيارة الشعبية نظرا لأسعارها التي تتلاءم مع الجميع مما جعل البعض يصنفها بأرخص سيارة تطرح فى مصر من بعد سيارات byd الصينية، بالإضافة إلى توافر قطع غيارها بالسوق المصري مما يجعل البعض يحرص على اقتنائها، كل تلك الامتيازات جعلت أحد الوكلاء يعيد طرحها من جديد بتقنيات حديثة لكى تصبح موديل 2025.

ويستعد السوق المصرى لاستقبال أرخص السيارات المجمعة محليآ وهى سيارات بروتون، خلال الأيام القادمة من شهر فبراير الجارى لعام 2025، بالمعارض المصرية، وهى من السيارات المجمعة محليأ ومن المقرر أن تبدأ أسعارها من 600 الف جنيه ويتم تحديد ذلك بعد طرحها يوم الأربعاء المقبل.

مواصفات محرك سيارات بروتون ساجا



حصلت سيارات بروتون على محرك سعة 1300 سى سى VVT متطور وهو محرك يولد قوة 95 حصان و120 نيوتين متر من عزم الدوران مع ناقل حركة اتوماتيك من 4 سرعات / او مانيوال حسب الاختيار.

وجاءت بالعديد من التجهيزات وهى تكييف وعجلة قيادة باور ستيرنج ومتعددة الوظائف مع سنتر لوك وزجاج كهرباء مع مرايا كهرباء وفانوس إشارة بالمرايا، وإضاءة نهارية مع مفتاح ريموت مشفر بتحكم فى الشنطة وراديو USB , CD ,MP3 وبلوتوث واتصال بالهاتف الذكي مع 4 سماعات مع شاشة معلومات وكمبيوتر رحلات وشاشة باللمس 7 بوصة وكاميرا خلفية وحساس ركن خلفى وسبويلر خلفى وجنوط رياضيه 15 بوصه وخزان وقود 40 لتر وحقيبة خلفية 415 لتر وتحكم في ارتفاع كرسي السائق.

مواصفات سيارات بروتون ساجا

تتميز السيارة بفرامل ABS, EBD, BA

عدد 2 ايرباج

مساعد ايكو درايف

مخرج كهرباء 12V

انذار ضد السرقة.

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