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اقتصاد

باستثمارات 50 مليون دولار، افتتاح مصانع لتصنيع سيارات بروتون في مدينة 6 أكتوبر

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، مصانع لتصنيع سيارات بروتون في مدينة السادس من أكتوبر بحضور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، والمهندس هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة  عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، والسيد فيصل البار رئيس شركة بروتون.

وذلك في إطار دعم الصناعة المصرية وتطوير قدراتها الإنتاجية، ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المحلية وتهدف الشراكة إلى توظيف أحدث التقنيات الصناعية وتطبيق معايير الجودة العالمية، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج المحلي ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

تقدر استثمارات مجمع مصانع  السيارات   بنحو 50 مليون دولار، وعلى مساحة 70 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 40 ألف سيارة سنويًا، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج فعليا الشهر المقبل  بسيارات بروتون ساجا كمرحلة أولى، ثم التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية (EVs) والمحركات ومكونات السيارات الأخرى. 

وتتبعها مرحلة ثانية ستتم خلال 15 شهرًا وهي مرحلة تشغيل مصنع الدهانات، ثم المرحلة الثالثة المتمثلة في توسعة المصنع الحالي للوصول بالطاقة الإنتاجية   إلى 80 ألف سيارة سنويًا بإضافة ثلاثة موديلات جديدة.

ومن المتوقع أن يسهم المجمع الصناعي الجديد في تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. ويتماشى هذا التوجه مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق الصناعة الوطنية، خاصة في قطاع السيارات.

 

 ويسعى هذا التوجه إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي المصري.

ويساهم المجمع الصناعي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الحديثة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة. 

 

وسيتم الاعتماد على نسبة كبيرة من المكونات المحلية في عملية تصنيع السيارات، مما يسهم بشكل كبير في تحفيز الموردين المحليين على تحسين جودة منتجاتهم وتطوير كفاءاتهم، بما يتماشى مع المعايير العالمية. ويعد هذا التوجه خطوة استراتيجية لزيادة اعتماد الصناعة على الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

 

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