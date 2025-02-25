الثلاثاء 25 فبراير 2025
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اقتصاد

شراكة إستراتيجية بين أوتو موبيليتي وكونتكت للوساطة التأمينية" لتوفير خدمات متكاملة لعملاء جيلي

كونتكت
كونتكت

أعلنت شركة أوتو موبيليتي، وكيل ومصنع سيارات جيلي العالمية في مصر، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة كونتكت للوساطة التأمينية، إحدى الشركات التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة، بهدف تقديم خدمات تأمين شاملة لمالكي سيارات جيلي من أوتو موبيلتي.

 وتركز الشراكة على توفير حلول تأمينية مبتكرة تساهم في تحسين تجربة العملاء، حيث تقدم تأمينًا شاملًا على السيارات مع خدمات إضافية لتلبية احتياجات السوق المصري.
 

وتشمل الشراكة مجموعة من المزايا الحصرية لعملاء أوتو موبيليتي من مالكي سيارات جيلي؛ منها تقديم تأمين شامل يوفر حماية كاملة للسيارة ضد الحوادث، والسرقة والأضرار، إلى جانب خدمة الإصلاح المباشر في التوكيل دون أي تكاليف إضافية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد للعملاء. كما يمكن للعملاء الاستفادة من خيار التقسيط بدون فوائد وعبر 3 مراحل من خلال كونتكت، مما يساهم في تسهيل عملية الدفع وتحسين القدرة على إدارة التكاليف.
 

وفي هذا السياق، صرّح عثمان عبدالمنعم العضو المنتدب لشركة أوتو موبيليتي: “تعزز هذه الشراكة مع كونتكت للوساطة التأمينية التزامنا بتقديم تجربة شاملة وسلسة لعملائنا تتجاوز مجرد شراء السيارة. نحن ندرك أن امتلاك سيارة لا يقتصر فقط على اقتناء مركبة عالية الجودة، بل يشمل أيضًا ضمان راحة البال من خلال توفير حماية موثوقة”.
 

وأضاف عبدالمنعم: “يلعب التأمين دورًا أساسيًا في حماية استثمارات عملائنا وتعزيز تجربة قيادتهم، ومن خلال تقديم حلول تأمينية مصممة خصيصًا، نسعى إلى حماية سياراتهم وضمان استقرارهم المالي، مما يوفر لهم التغطية اللازمة في مواجهة أي ظروف غير متوقعة. هدفنا هو تقديم أفضل خدمة ممكنة، حيث تتكامل كل تفاصيل رحلة العميل – بدءًا من اختيار السيارة وحتى الحصول على التأمين المناسب – بسلاسة تامة مع كونتكت للوساطة التأمينية".
 

ومن جانبه، قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة:" نحن في مجموعة كونتكت المالية القابضة سعداء جدًا بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة أوتو موبيليتي، والتي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات التأمينية المتكاملة لعملائنا، وهذه الشراكة مع أوتو موبيليتي تضيف قيمة كبيرة لشركتنا ولعملائنا الذين يمتلكون سيارات جيلي في مصر، حيث نقدم لهم تأمينًا شاملًا لحماية سياراتهم من المخاطر المختلفة، بالإضافة إلى خدمات متميزة ما بعد البيع".
 

وأضاف: نحن في كونتكت نعتبر أن تقديم خدمة التقسيط بدون فوائد وخدمة الإصلاح المباشر في التوكيل دون تكاليف إضافية هي من أبرز المزايا التي تجعل هذه الشراكة مميزة، حيث تساعد هذه الحلول في تسهيل عملية الدفع وتوفر لعملائنا راحة البال، ونسعى دائمًا  لتقديم الأفضل لعملائنا، وهذه الشراكة هي جزء من خططنا المستمرة لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تساعد في تحسين حياة عملائنا وتوفير الأمان لهم.
 

وفي سياق متصل أكدت نهال بريك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية أن هذه الشراكة تمثل فرصة مميزة لتقديم خدمات تأمين شاملة لعملاء "جيلي" من أوتو موبيليتي، موضحةً "إننا في كونتكت نعمل على تقديم مزايا تأمينية استثنائية للعملاء من خلال شراكات قوية، يستفيد منها عملاؤنا لتحقيق حياة سلسة وآمنة".
 

وتعكس الشراكة بين أوتو موبيلتي وكونتكت للوساطة التأمينية تعزيز التزام الشركتين بتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع، بما يساهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة مستوى رضاهم، حيث أن هذه الشراكة تعد خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين الحلول التأمينية وخدمات السيارات، مما يمنح العملاء قيمة مضافة حقيقية من خلال توفير حلول متكاملة ومريحة.

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