بسبب عدم الانضباط، تحويل مدير مدرسة و5 مدرسين للتحقيق بالقليوبية

قام اليوم مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمتابعة بعض المدارس التابعة لإدارة بنها التعليمية، وأثناء الزيارة لاحظ بأن هناك تقصير في تنفيذ تعليمات والقرارات الخاصة بسيير العملية التعليمية، وبناء عليه فقد تم تحويل مدير المدرسة ومعه 5 مدرسين للتحقيق.

وأكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن متابعة المدارس تتم بصفة مستمرة لمتابعة الانضباط داخل العملية التعليمية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وشدد عبده خلال جولته على ضرورة صيانة جميع الوصلات الكهربائية داخل المدارس حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة والطالبات، متابعا حصص النشاط، مؤكدا على ضرورة متابعة المدرستين والمعلمين للموهوبين والمتفوقين والمتميزين في المدارس.

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