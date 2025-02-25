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مفتي الجمهورية يجيب على سؤال طالبة بجامعة بنها حول حكم العمل بمهنة "ميكب آرتيست" (فيديو)

ندوة مفتي الجمهورية
ندوة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد،فيتو

أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على سؤال وجهته إحدى طالبات جامعة بنها حول حكم العمل بمهنة ميكب آرتيست، وقال: لا حرج في ذلك طالما مع بنات جنسها ووفق الضوابط الشرعية.

 

كما أجاب على سؤال طالب حول  جواز تهنئة غير المسلمين بالأعياد، وأكد أنه جائز شرعا وأيضا حكم لبس البنطلون للسيدات، مفسرا ضوابط اللباس الشرعي في أنه لا يصف ولا يشف.

 

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مفتي الجمهورية يشارك في ندوة حول دور الأسرة في عصر التحديات 

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "الأسرة في عصر التحديات " بجامعة بنها، وكان في استقباله المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وكشف الدكتور نظير عياد،  مفتي الديار المصرية، عن الدور المحوري الذي يلعبه الأب داخل الأسرة، مشددًا على أن مسئوليته لا تقتصر فقط على توفير الاحتياجات المالية، بل تمتد لتشمل الجوانب التربوية والأخلاقية والدينية.

واكد المفتي على أهمية ان تنتبه الأسرة إلى تربية الأبناء ولا يأخذها الاهتمام بتوفير أسباب المعيشة عن التربية، مؤكدا على الانتباه لعصر المنصات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وخطورة بعضها في الترويج لمصطلحات وتصرفات خارجة عن قيمنا ومجتمعنا وسلوكنا.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية دكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ناصر الجيزاوي

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