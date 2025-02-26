حصاد القافلة الشاملة لجامعة القناة بقرية كسفريت (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، قافلة شاملة من إلى قرية كسفريت بمدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

وتأتي هذه القافلة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة القناة، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي إطار الدور المجتمعي الرائد للجامعة وسعيها المستمر لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والتوعوية للأهالي.

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

الخدمات التي تم تقديمها لأهالى كسفريت

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة، لأهالى قرية كسفريت بفايد في الإسماعيلية حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني لعدد 449 حالة في مختلف التخصصات، بواقع 7 حالات جراحة، 15 حالة مسالك بولية، 50 حالة أطفال، 33 حالة عظام، 39 حالة رمد، 37 حالة نساء وتوليد، 70 حالة أنف وأذن وحنجرة، 54 حالة جلدية، 39 حالة أسنان، 50 حالة باطنة، و55 حالة في تخصص طب الأسرة.

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

تقديم الخدمات البيطرية

كما تضمنت القافلة تقديم خدمات بيطرية لـ 350 حالة شملت الأبقار والجاموس والماعز والخراف والدواجن والطيور، استفاد منها 70 من مربي الثروة الحيوانية.





خدمات القافلة في المجال الزراعي

أجرت القافلة زيارة إلى عدد من بساتين الفاكهة التي تضم محاصيل المانجو ونخيل البلح وحقول القمح والبرسيم.

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

جانب من فعاليات القافلة،فيتو

تم الوقوف على عدد من المشكلات الزراعية مثل انتشار العفن الهبابي، وتأثير المياه على جذوع الأشجار مما يسبب إصابات فطرية وتشققات بالجذع، بالإضافة إلى تأثير تحميل المحاصيل الحقلية أسفل الأشجار المثمرة وسوء عمليات التقليم والتطهير.

الحفاظ على التزهير

وأوصى الخبراء باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التزهير وزيادة مستوى الرطوبة أسفل الأشجار، مع الالتزام بالإرشادات الزراعية الموصى بها لتحسين جودة الإنتاج.

كما تضمنت القافلة جهودًا في مجال محو الأمية، حيث تم عقد امتحانات لأربعة دارسين أميين، بالإضافة إلى استكتاب أربعة آخرين، وتسليم شهادات محو الأمية للمواطنين الذين اجتازوا الاختبارات.

وتم تنظيم ندوة توعوية حول مخاطر الأمية وأهمية التعليم، مع الرد على استفسارات الأهالي بخصوص شهادات محو الأمية، وتشجيعهم على مواصلة التعلم في الفصول الإعدادية لضمان استمرارية العملية التعليمية.

اختتمت القافلة أعمالها وسط إشادة كبيرة من الأهالي بالخدمات المقدمة، وجاء تنظيمها تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل.

جاء ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها جامعة قناة السويس لخدمة المجتمعات المحلية وتعزيز دورها التنموي في مختلف المجالات.

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