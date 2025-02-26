الأربعاء 26 فبراير 2025
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مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تبدأ فعاليات المسابقة السنوية للقرآن الكريم (صور)

فعاليات المسابقة
فعاليات المسابقة السنوية للقرآن الكريم

بدأت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، فعاليات مسابقة القرآن الكريم السنوية لعام ٢٠٢٥، والتي أطلقتها لمشتركيها. 

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أقسام ومستشفيات المسابقة

تنقسم المسابقة إلى ٦ مستويات: 

المستوى الأول: القرآن كاملًا، ولا يتعدى سن المتسابق ٢٠ عامًا.

المستوى الثاني: ثلاثة أرباع القرآن.

المستوى الثالث: نصف القرآن.

المستوي الرابع: ربع القرآن.

المستوي الخامس: ثلاثة أجزاء ولا يتعدى سن المتسابق ١٠ أعوام.

المستوى السادس: جزء عم، ولا يتعدى سن المتسابق ٧ سنوات. 

 

جانب من المسابقة،فيتو
جانب من المسابقة،فيتو
جانب من المسابقة،فيتو
جانب من المسابقة،فيتو

تخصيص مستوى لذوى الهمم 

وأوضحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، أنه تم تخصيص مركز بكل مستوى لذوي الهمم، وتشكلت لجنة الاختبار من الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيليه ورئيس لجنة الفتوى، إبراهيم عيسى رمضان محمد إمام وخطيب مسجد أبوبكر الصديق الأوقاف، عبد العزيز السيد عبد العال المغازي مدير شئون القرآن الكريم بالأزهر، الشيخ إبراهيم يوسف محمد.  

جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو
جانب من فعاليات المسابقة،فيتو

تنفيذ زيارة لمدرسة جمال الدين الافغاني الابتدائية 

وعلى جانب آخر، نظمت المكتبة المتنقلة بمكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية زيارة إلى مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية، وتم تنفيذ برنامج لتعريف الطلاب بالأنشطة والخدمات التي تقدم بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية وكيفية الاشتراك وأنشطة رسم وتلوين وحكي قصة، ومسابقات ثقافية وتوزيع جوائز وقراءة حرة في كتب مكتبة مصر العامة.
 

جانب من المسابقة،فيتو
جانب من المسابقة،فيتو
جانب من المسابقة،فيتو
جانب من المسابقة،فيتو

 

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