محافظ الدقهلية: 1200 مستفيد من القافلة المجانية بـ "رأس الخليج" في شربين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة المجانية المتكاملة "صحية وإرشادية وبيطرية"، بقرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين، التي استفاد منها 1200 مواطن من المترددين على القافلة، من خلال الكشف وإجراء التحاليل الطبية والأشعة.

وأكد استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة، ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات، في تقديم وتوفير الخدمات المجانية، في مختلف المجالات لأبناء المحافظة، وفي مقدمتها الخدمات الطبية والعلاجية.



1200 شخص استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية رأس الخليج مركز شربين

وأطلق فريق القوافل التنموية المتكاملة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، برئاسة اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، وبإشراف عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار، بالتنسيق مع الجامعة المصرية الصينية، وفريق القوافل العلاجية الوزارية برئاسة الدكتور رامز شوقي، ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي، قافلة صحية وبيطرية وإرشادية، بقرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين، بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، ومديرية الطب البيطري، ومستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان بالمنصورة، وإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة شربين.

القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، ومنسق عام القوافل، أن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، قدمت خدمات متكاملة لـ 1200 من المترددين على القافلة، كما قدمت التوعية الإرشادية الزراعية للمواطنين عن طرق ترشيد استخدام المبيدات وآلية تطبيق وسائل الري الحديثة.

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