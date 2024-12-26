مدير قسم الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة: عميلة زراعة الكبد تصل لـ800 ألف جنيه والدولة تتحملها بالكامل

قال الدكتور حلمي عزت مدير قسم الجهاز الهضمي بـ جامعة المنصورة" نوعد كل المصريين أن الألفية الثانية لزراعات الكبد التي أنجزت في 20 عاما منذ تأسيس البرنامج لليوم بعد افتتاح أول مركز للزراعة سنصل إليها في خمس سنوات.

وأوضح مدير الجهاز الهضمي أن البرنامج كان يجري أسبوعيا عمليتين زرع في الأسبوع، ومع التجهيزات الفنية الكبيرة سنجري 4 حالات أسبوعيا.

وقال مدير الجهاز الهضمي إن زراعة الكبد على قوائم الانتظار ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وجه بانهاء قوائم الانتظار بالمجان علما بأن تكلفة زراعة الكبد تصل من 700 ألف إلى 800 الف والدولة تتحملها التكلفة بالكامل.

واكد أن مريض مركز الجهاز الهضمي لو اجري جراحة ومر عليها 30 سنه من حقه يعود المتابعة بالمجان داخل المركز في اي وقت.

وكانت جامعة المنصورة شهدت افتتاح مبنى مركز زراعة الكبد وهو مشروع قومي تم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة الاستراتيجية مع البنك المركزي المصري كأكبر مركز متخصص من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، بتكلفة إجمالية قاربت مليار جنيه مصري.

اليوم افتتاح مبنى مركز زراعة الكبد جامعة المنصورة

وقال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة: إن مبنى زراعة الكبد يعتبر هذا المركز تتويجًا لجهود فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة على مدار ما يزيد عن 20 عامًا من الخبرة في مجال زراعة الكبد حيث تم زراعة ما يقرب من 1150 حالة.

2007 تم زراعة ما يقرب من 40 حالة كبد بجامعة المنصورة

وبدأ برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة في المرحلة الأولى (مرحلة توطين التكنولوجيا واكتساب المهارات) عام 2004 بتعاون بين جامعة المنصورة وعدد من الجهات الخارجية والداخلية والتي استمرت حتى نهاية عام 2007 حيث تم زراعة ما يقرب من 40 حالة.

وفي عام 2008 بدأت المرحلة الثانية (مرحلة بناء الهوية) حيث يعمل فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة بجميع التخصصات الرئيسية والمساعدة منفردًا حيث تم زراعة ما يزيد عن 1150 حالة.

ونظرًا لحرص الجامعة على استمرارية المشروع وتقديم خدمات متميزة على المستوى المحلي والدولي كانت الأرقام والإحصائيات المنشورة في الدوريات العالمية تشير الي تفرد هذا العمل حيث وصل العدد في عام 2017 إلى 500 حالة، وفي عام 2023 وصل إلى 1000 حالة، وحاليًّا وصل العدد إلى ما يزيد عن 1150 حالة زراعة الكبد منهم 110 حالة لمواطنين من الدول العربية وبعض الدول الأفريقية وكذلك 50 حالة لأطفال.

وفي عام 2016 وثقة من المجتمع المدني في فريق العمل بجامعة المنصورة تبرع الحاج عادل عرفه بإنشاء الهيكل الخرساني للمشروع بقيمة قاربت الـ 20 مليون جنيه.

ومنذ أن تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكرة المشروع في عام 2021 بدعم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة إدارات جامعة المنصورة المتعاقبة والعمل يسير بشكل متميز في تنفيذ تعليمات الرئيس في الانتهاء من المشروع وهو ما يظهر في تقديم كل أجهزة الدولة الدعم الكامل للمشروع، حيث قدم البنك المركزي الدعم الكامل بقيمة تمويل التجهيزات الطبية من هيئة الشراء الموحد والفرش الطبي والفرش غير الطبي وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات.

تميز جامعة المنصورة في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة

كما قامت وزراعة التخطيط بتقديم التمويل اللازم للأعمال الاعتيادية وأعمال الكهروميكانيكس، حيث تم الانتهاء من المشروع علي أكمل صورة استمرارً لتميز جامعة المنصورة في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة.

أهداف تنفيذ مبنى زراعة الكبد

• أهداف تنفيذ المشروع:

القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الفشل والتليف الكبدي وأورام الكبد الأولية من المرضي المصريين بكافة المحافظات المصرية، وإجراء عدد 5 عمليات أسبوعيًا بدلًا من عمليتين أسبوعيًا في الوضع الحالي. ويعتبر هذا العدد غير مسبوق في أي مركز من مراكز زراعة الكبد عالميًا من متبرعين إحياء أقارب. وكذلك متابعة المرضى قبل وبعد إجراء العملية لتفادي حدوث مضاعفات للمرضى.

استيعاب عدد أكبر من المرضى من الدول العربية الشقيقة.

تدريب الكوادر الطبية على زراعة الكبد فى مصر والدول العربية الأفريقية.



• مصادر التمويل:

بنك الاستثمار - وزارة الاستثمار: بخصوص الأعمال الهندسية والتشطيبات.

البنك المركزي المصري: بخصوص التجهيزات الطبية والغير طبية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات.

• المساحة: 650 مترا مربعا.

• مكونات المبنى:

• الأدوار: يتكون من دور ارضى وميزانين وعدد 9 طوابق وغرف خدمات.

يحتوي المبنى على 3 حجرات للعمليات، و14 سريرا للعناية، و5 سرير للإفاقة، وعدد 56 سريرا لإقامة المرضى، بطاقة إجمالية 75 سريرا.

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