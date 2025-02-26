الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

افتتاح معرض أهلا رمضان في نبروه بالدقهلية

افتتاح منفذ بيع اهلا
افتتاح منفذ بيع اهلا رمضان بنبروه، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة نبروه، في إطار خطة المحافظة لتعميم معارض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتوفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة.

إقامة منافذ بيع السلع وسوق اليوم الواحد، ومعارض أهلا رمضان

وأكد محافظ الدقهلية أنه يدعم بكل السبل جميع المبادرات التي تعمل على توفير مطالب المواطنين واحتياجاتهم وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، عن طريق إقامة منافذ بيع السلع، وسوق اليوم الواحد، ومعارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع اللحوم الثابتة والمتنقلة، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة.

من جهته أوضح الدكتور ابراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، أن المعرض مقام أمام مركز شرطة نبروه، بالتنسيق مع إدارة تموين نبروه، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم، في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبأسعار تناسب جميع الفئات.

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