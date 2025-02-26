محافظ دمياط يعقد لقاءً مع المواطنين لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، لقاءً مع المواطنين، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات والهيئات وأيضًا الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء، حرص " المحافظ " على الاستماع إلى المطالب والشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين، وبحث فورًا خلال اللقاء، مع ممثلى الجهات المعنية آليات وضع حلول مناسبة للشكاوى التى تم طرحها فى ضوء اللوائح والقوانين، وتلبية عدد من المطالب وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى لعدد من الحالات المرضية.

محافظ دمياط يؤكد حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين

وأكد" الدكتور أيمن الشهابى " حرص المحافظة على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال اللقاءات الدورية التى يتم عقدها أسبوعيًا او من خلال الجولات الميدانية، للتعرف على مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محافظ دمياط يعقد لقاءًا مع المواطنين لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم

و صرح " المحافظ " بأن المحافظة تعمل على عدة محاور بالتوازي، لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات التنموية التنموية وخدمة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم على كافة المستويات، حيث استعرض أبرز ما تم تنفيذه بالقطاعات المختلفة خلال الأشهر الماضية، والجهود المبذولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، كما استعرض كذلك الجهود المبذولة بالمشروعات الجارى تنفيذها وأيضًا ما تم تنفيذه لوضع حلول للعقبات والمشكلات، مؤكدًا أن المحافظة تهتم بشكل بالغ بتحقيق طفرة بكافة القطاعات وخاصةً التي تمس المواطن.

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