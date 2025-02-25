محافظ دمياط يستقبل الدكتور زاهى حواس وسفير مالطا لدى القاهرة

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق وروبرتو باتش سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة، وباكسو ليناردو جريما نائب رئيس البعثة والقنصل لجمهورية مالطا بالقاهرة.

محافظ دمياط يستقبل الدكتور زاهي حواس

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " خلاله عن سعادته البالغة بزيارة الدكتور زاهى حواس ابن محافظة دمياط، والتى تفتخر به، حيث أن الدكتور حواس أحد الاعلام البارزين بعلم الآثار والمصريات، مؤكدًا أن الزيارة فرصة عظيمة للاستفادة من خبراته الكبيرة لدعم قطاع الآثار بمحافظة دمياط ودراسة مقترح لإنشاء متحف للأثاث بدمياط، لابراز التاريخ الطويل لتلك الصناعة بدمياط.

محافظ دمياط: المحافظة تتمتع بمقومات فريدة، بالإضافة إلى اشتهارها بصناعات متميزة، ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها

ورحب " محافظ دمياط " أيضًا بسفير جمهورية مالطا خلال زيارته الأولى للمحافظة، مؤكدًا أن هناك علاقات وطيدة بين البلدين، علاوة على وجود أوجه للتشابه بين دمياط ومالطا، وأكد أيضًا أن محافظة دمياط تتمتع بمقومات فريدة، بالإضافة إلى اشتهارها بصناعات متميزة، ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها، واعرب عن تطلعه إلى تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين لدعم عدد من المحاور، كما دعا سفير مالطا إلى زيارة مدينة رأس البر التى تتمتع ببقعة سياحية فريدة عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط ووجودأول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا.

هذا وقد شهد اللقاء مناقشة آليات تعميق أواصر التعاون المشترك، و إطلاق خطط تدعم الاستراتيجية التنموية وبما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

فيما وقد أهدى " المحافظ " درع محافظة دمياط الى الدكتور زاهى حواس وسفير مالطا تقديرًا لتلك الزيارة.

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