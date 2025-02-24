محافظ دمياط يفتتح معرض أهلًا رمضان بمدينة الزرقا (صور)

إفتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،، معرض " أهلًا رمضان " بمدينة الزرقا الذى نظمه حزب مستقبل وطن والنائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة مركز الزرقا، وذلك بحضور مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والمهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

محافظ دمياط يفتتح معرض " أهلًا رمضان " بمدينة الزرقا

هذا وقد تفقد " محافظ دمياط " المعرض الذى يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ويأتى تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، حيث يتضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والياميش واللحوم والخضروات والفاكهة والبقوليات والحلويات، علاوة على وجود قسم للأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية وقسم آخر لمستلزمات العيد

الدكتور أيمن الشهابي ": معارض أهلًا رمضان تعكس تكاتف الجهود بين كافة الجهات لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق "

وخلال الافتتاح،، تواصل " المحافظ " مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، وأكد على أن معارض " أهلًا رمضان " تعكس اهتمام الدولة والمؤسسات المختلفة بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق، حيث لفت إلى المحافظة تستهدف إقامة معارض بمختلف المناطق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة المناطق،

واضاف " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تعمل دوما على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، بما يضمن توفير السلع بجودة عالية والاستعداد للشهر المبارك، حيث وجه الشكر إلى حزب مستقبل وطن والنائب وليد التمامى على دعم تلك الرؤية، حيث أشاد " المحافظ " بتلك الجهود لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين فى مكان واحد وبأسعار مناسبة.

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