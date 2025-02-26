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ثقافة وفنون

سوسن بدر تكشف كواليس أول أعمالها وكيف دعمها عادل إمام (فيديو)

سوسن بدر، فيتو
سوسن بدر، فيتو

كشفت الفنانة سوسن بدر عن تفاصيل بداياتها الفنية منذ الصغر، حيث بدأت مشوارها في برامج الأطفال بالإذاعة عندما كانت طفلة، ثم عادت للتمثيل بعد فترة انقطاع. 

تجربة أول عمل يجمع سوسن بدر بالزعيم عادل إمام 

وكان أول عمل فني لها بعد العودة  هو مسلسل “أحلام الفتى الطائر” مع الزعيم عادل إمام بالإضافة  إلى عملين آخرين وهما حبيبي دائما وهي والمستحيل، وخلال ظهورها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، تحدثت سوسن بدر عن تجربتها مع الزعيم في أحلام الفتى الطائر مؤكدة أنها كانت لا تزال في السنة الأولى بمعهد الفنون المسرحية، وأشارت إلى أنها كانت مرعوبة، وقالت “كنت بجد بترعش”.

 وأضافت أن عادل إمام لاحظ توترها الشديد أثناء التصوير، فحاول طمأنتها ودعمها قائلًا: “ما تيجي نراجع، ما تيجي نقول المشهد تاني”.

هذه المبادرة من الزعيم ساعدتها على كسر حاجز الخوف والتوتر، مما جعل التجربة الأولى لها أكثر سهولة وتعلمت من هذه التجربة أنها إذا رأت شخصا"مخضوض" تتعامل معه “بالراحة”. 

بهذه البداية القوية والدعم الذي تلقته من كبار النجوم وفي مقدمتهم عادل إمام استطاعت سوسن بدر أن تضع قدميها على أول الطريق في مشوارها الفني الحافل، وتصبح واحدة من أهم نجمات الدراما والسينما في مصر.

سوسن بدر تتحدث عن مسلسل ونحب تاني ليه في “الستات ما يعرفون يكدبوا” 

وقالت الفنانة سوسن بدر إن مسلسل "ونحب تاني ليه" عمل جيد للغاية، ويمكن مشاهدته أكثر من مرة لكون أحداثه واقعية ومثيرة للاهتمام، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل كان مختلفًا عن أدوارها السابقة، حيث لعبت شخصية أم لديها "ترومة" من الرجال، وتنقل هذه الفكرة باستمرار إلى ابنتها.

وأضافت سوسن بدر خلال استضافتها عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلاميتين مها الصغير وإيمان عزالدين، أن الشخصية كانت مكتوبة بشكل مميز بقلم المؤلف عمرو ياسين، مؤكدة أن الشخصية التي جسدتها لم تكن مستوحاة من نموذج واحد، بل كانت مزيجًا من صفات عدة نساء في المجتمع المصري.

وأشارت سوسن إلى أن كواليس العمل كانت ممتعة رغم ظروف التصوير الصعبة خلال جائحة كورونا، مضيفة: “صورنا لمدة أسبوع، وبعدين حصل حظر الكورونا، فاضطرينا نتوقف، وبعد فترة بدأنا نناقش مسألة العودة، لأننا كنا مرتبطين بموعد عرض، فكان لازم نكمل التصوير وفعلا رجعنا بحذر شديد جدا، وكنا بنراعي استخدام الكمامات، والأدوية، والإجراءات الوقائية، عشان نقدر ننجز الشغل من غير خسائر”.

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