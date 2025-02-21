سوسن بدر تتصدر الدراما الإماراتية بعمل عربي جديد

تتصدر الفنانة سوسن بدر، عملا دراميا كوميديا عربيا، وذلك بالاشتراك مع نجوم الدراما الإماراتية جابر نغموش وفاطمة الحوسني وسعيد السعدي، والنجمة السورية شكران مرتجى.

ويأتي العمل الفني بعنوان: “الباء تحته نقطة”، الذي يعد أحد أبرز إنتاجات «شبكة أبوظبي للإعلام»، في الموسم الدرامي الرمضاني 2025، وسيعرض على قناة «الإمارات»، وتطبيق «ADtv»، حيث سيكون جمهور الدراما الرمضانية على موعد مع قصة مختلفة، يجري تسليط الضوء عليها بشكل ساخر.

تدور أحداث المسلسل، حول ثلاث صديقات في بداية الثمانينيات، اتخذن قرارًا حاسمًا بإكمال دراستهن في مدارس محو الأمية، ليكتشفن أنفسهن الحقيقية، خلال هذه التجربة.

وتشارك في بطولة العمل، أيضًا، مجموعة من نجوم الكوميديا في العالم العربي، مثل: المصرية إيمان السيد، والسوري محمد خير الجراح، ويعكس المسلسل الذي قامت بكتابة قصته والسيناريو والحوار الكاتبة منى الظاهري، وتخرجه هبة الصباغ، تنوعًا وإبداعًا في تقديم قصة درامية جديدة ومثيرة، ما يثير حماسة الجمهور لمتابعة هذا العمل الذي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

ويتناول مسلسل «الباء تحته نقطة»، الذي يصنف كعمل كوميدي خفيف، قضية «محو الأمية» في الإمارات، أواخر الستينيات، وأوائل السبعينيات، مع تركيز خاص على تعليم المرأة.

وتدور أحداث المسلسل في مدرسة بإحدى المناطق الإماراتية، حيث تقوم مجموعة من المدرسات من جنسيات مختلفة: (سوريا، ومصر، والسودان، والعراق، والبحرين) بتدريس النساء، وتحدث مفارقات كوميدية خلال هذه العملية. كما يُسلط العمل الضوء على عادات وتقاليد البلدان العربية المختلفة، من خلال الشخصيات المتنوعة.

ويقدم المسلسل قصة إنسانية جميلة، عبر مجموعة من المدرسات من جنسيات عربية مختلفة، يلتقين في مدرسة إماراتية لتدريس النساء، وتحدث خلال هذا العمل العديد من المواقف الكوميدية، التي تعكس التنوع الثقافي والعادات والتقاليد المختلفة لهؤلاء المدرسات.

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