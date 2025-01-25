سوسن بدر تكشف عن رأيها في تعدد الزوجات (فيديو)

كشفت الفنانة سوسن بدر، موقفها من فكرة الزيجة الثانية للرجل، قائلة:"من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن هناك شروط وضوابط".

موقف سوسن بدر من الزواج الثاني للرجل

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه سهير جودة ومفيدة شيحة بقناة "النهار":"مؤخرا شوفت ست اختارت لزوجها زوجة أخرى، وساعات بيكون اختبار لمدى ولائها له ومدى قوة إيمانها".

وأضافت سوسن بدر:"لا أعرف حكم الشرع في إخبار وإعلام الزوجة الأولى رسميا بأن زوجها مقبل على الزواج الثاني للموافقة أو الرفض، إنما لو هذا حصل هيتم وضع الزوجة في مأزق كبير متعلق بالقبول أو اختيار الطلاق".

إشكالية إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى

واختتمت:"فكرة إعلام الزوجة بقرار زوجها الزواج من أخرى ممكن يوجعها لأنها ممكن تكون مش عايزة الطلاق حفاظا على أبنائها واستقرار أسرتها".



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