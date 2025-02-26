الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

10 صور ترصد رحلات البالون الطائر في الأقصر لحظة هطول الأمطار

البالون الطائر يتحدى
البالون الطائر يتحدى الطقس

رصدت عدسة «فيتو» صورًا لرحلات المنطاد الساخن بأرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر،  وسط الأحوال الجوية الممطرة، دون تأثير على حركتها لكون مجال الرؤية صافيا ونشاط الرياح مستقر.

البالون الطائر في الطقس الممطر 

وتزينت سماء محافظة الأقصر بـ 50 رحلة منطاد الهواء الساخن حمل على متنه 1200 سائحا بمختلف الجنسيات من حول العالم، وسط سقوط الأمطار والسماء الملبدة بالسحب السوداء المنخفضة والمتوسطة، وحرص عددا من السائحين الأجانب على التقاط الصور التذكارية مع الطقس الشتوي الممطر، في أجواء من الفرحة والبهجة.

البالون الطائر

يشار إلى أن مدة تحليق البالون الطائر في الأقصر تقارب الـ45 دقيقة، ويحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

حالة الطوارئ 

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أصدر قراره برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة، لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد، وبناء على التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن التغيرات المناخية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، والامطار التي تساقطت اليوم الأربعاء.

 

 

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