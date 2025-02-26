10 صور ترصد رحلات البالون الطائر في الأقصر لحظة هطول الأمطار

رصدت عدسة «فيتو» صورًا لرحلات المنطاد الساخن بأرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وسط الأحوال الجوية الممطرة، دون تأثير على حركتها لكون مجال الرؤية صافيا ونشاط الرياح مستقر.

البالون الطائر في الطقس الممطر

وتزينت سماء محافظة الأقصر بـ 50 رحلة منطاد الهواء الساخن حمل على متنه 1200 سائحا بمختلف الجنسيات من حول العالم، وسط سقوط الأمطار والسماء الملبدة بالسحب السوداء المنخفضة والمتوسطة، وحرص عددا من السائحين الأجانب على التقاط الصور التذكارية مع الطقس الشتوي الممطر، في أجواء من الفرحة والبهجة.

البالون الطائر

يشار إلى أن مدة تحليق البالون الطائر في الأقصر تقارب الـ45 دقيقة، ويحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

حالة الطوارئ

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أصدر قراره برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة، لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد، وبناء على التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن التغيرات المناخية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، والامطار التي تساقطت اليوم الأربعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.