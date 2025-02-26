استمرار سقوط الأمطار على الأقصر وانتظام الملاحة الجوية والنهرية (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا من أمام كورنيش النيل ومعبد الأقصر أثناء سقوط أمطار خفيفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة اليوم الأربعاء، إذ يسود حالة من الطقس المتقلب.

حالة الطقس في الأقصر

وتشهد محافظة الأقصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتمثلة في الأمطار، كما تسود أجواء تصل إلى حد الصقيع، إلا أن مجال الرؤية صافيا تماما مما ساعد على انتظام حركة الملاحة الجوية والنهرية.

الأحوال الجوية اليوم

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس اليوم، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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