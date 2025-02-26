30 صورة ترصد الأجواء الشتوية الممطرة في الأقصر

رصدت عدسة بوابة «فيتو» صورًا لحالة الطقس وسماء مدينة الأقصر الملبدة بالسحب السوداء الممطرة، صباح اليوم الأربعاء من كورنيش النيل وسط أجواء شتوية مميزة منذ بدء فصل الشتاء.

حالة الطقس بمحافظة الأقصر

وتشهد محافظة الأقصر سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مراكز ومدن المحافظة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 14 درجة مئوية فيما تشهد سرعة الرياح هدوءا تاما.

الأحوال الجوية بالأقصر

وشهد مطار البالون الطائر إقلاع رحلات البالون الطائر بالأقصر بصورة منتظمة بسماء البر الغربي وهبطت جميعها بسلام وأمان في الأماكن المحددة لها، وسط الطقس الممطر.

كان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية تحسبًا للتقلبات الجوية وتغيرات الطقس لافتًا إلى انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طوارئ وحتى تحسن حالة الجو.

وأمر محافظ الأقصر، بسرعة التعامل مع أي تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وجاهزية جميع المعدات ومهمات الإغاثة، لافتا إلى أن الأجواء الحالية لم تؤثر على الحركة المرورية، فالوضع مستقر والحركة منتظمة على الطرق السريعة، وكذا بالنسبة للملاحة النهرية والجوية.

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