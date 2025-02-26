الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الأقصر بعد سقوط الأمطار: نتابع عن كثب تحذيرات الأرصاد

المهندس عبد المطلب
المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر

قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر: إن المحافظة تتابع عن كثب التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، مع استمرار التواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والتقليل من الآثار السلبية لسوء الأحوال الجوية، بعد سقوط الأمطار.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية 

 

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر، مشددا على تكثيف جهود كافة الأجهزة المعنية للحفاظ على حركة المرور وانسيابية الطرق.


 ووجّه بأهمية المتابعة المستمرة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب غرف العمليات بالمديريات التي تعمل على مدار الساعة لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري معها.


وشدد محافظ الأقصر على أهمية المتابعة اللحظية لحالة الطقس لضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي تغيرات مفاجئة، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، بما في ذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور والحماية المدنية وشركة الكهرباء، لضمان سرعة التدخل وحل أي مشكلات قد تنتج عن التقلبات الجوية.

كان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أصدر قراره برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة، لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد، وبناء على التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن التغيرات المناخية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري.

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