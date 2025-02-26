الأمطار تتساقط، الأقصر ترفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت محافظة الأقصر صباح اليوم الأربعاء عن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس المتقلب الذي تمثل في سقوط أمطار خفيفة متواصلة على مراكز ومدن المحافظة.

الأقصر تواجه الطقس المتقلب



ووجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن وغرف العمليات الفرعية تحسبًا للتقلبات الجوية وتغيرات الطقس لافتًا إلى انعقاد غرفة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ.



وأمر محافظ الأقصر، بسرعة التعامل مع أي تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وجاهزية جميع المعدات ومهمات الإغاثة.

وأوضح محافظ الأقصر أن الأحوال الجوية حتى الآن لم تؤثر على الحركة المرورية، فالوضع مستقر والحركة منتظمة على الطرق السريعة، وأيضا للملاحة النهرية والجوية.

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