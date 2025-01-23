كيف ترى نفسك؟

قف مع نفسك لحظة واسألها: كيف أرى نفسي؟ هل أراها بالعين التي خلقني الله بها، مملوءة بالمحبة والتقدير؟ أم أراها بعين مشوّهة تملؤها الأفكار السلبية التي لا تمت للواقع بصلة؟

كثيرًا ما نسمح لأفكارنا السلبية أن تسيطر علينا، ونبدأ نصدق أكاذيبها. تلك الأفكار التي تهمس في أعماقنا: أنا لست كافيًا، أنا فاشل، لا أستحق شيئًا جميلًا.. لكن الحقيقة التي تغفل عنها تلك الأصوات هي أنك غالٍ جدًا، غالٍ لدرجة أن الله نفسه قد افتداك بدمه.

بولس الرسول، بروح الحكمة، قال: "تَغَيَّرُوا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أَذْهَانِكُمْ" (رومية 12: 2).. التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، من الأفكار التي نحملها عن أنفسنا، من الصورة التي نرسمها بقلوبنا وعقولنا. حين تبدأ برؤية نفسك كما يراك الله، ستدرك أنك لست مرفوضًا، بل محبوبًا، ولست ناقصًا، بل مكتملًا بنعمته.

الفخاري وصورة التجديد

إن شعرت أن الأفكار السلبية شوهت صورتك، فدعنا نعد إلى قصة الفخاري التي رآها النبي إرميا. ذلك الفخاري الذي كان يشكّل الإناء بيد مليئة بالحب والصبر، وعندما انكسر الإناء أو تشوه، لم يلقِ به بعيدًا، بل أعاد تشكيله من جديد. الله يقول لنا: "هُوَذَا كَالطِّينِ بِيَدِ الْفَخَّارِيِّ أَنْتُمْ هكَذَا بِيَدِي" (إرميا 18: 6).



هذا هو الإله الذي نعبده؛ إله يرى فيك جمالًا حتى عندما ترى نفسك مشوهًا. إله يعيد تشكيلك مهما كانت أخطاؤك، لأنه يرى فيك قيمة ربما تغفل عنها أنت.

الأفكار السلبية.. عدسة معتمة

إن الأفكار السلبية تشبه عدسة معتمة تزيّف الحقيقة، وتجعل الإنسان عاجزًا عن رؤية ما وضعه الله فيه من بركات. لا تسمح لهذه الأفكار أن تهز ثقتك بنفسك، ولا تترك أخطاءك الماضية تُلقي بظلالها على مستقبلك. الله لا ينظر إلى فشلك بقدر ما ينظر إلى قلبك، لأنه يعرف أن التجديد ممكن، وأن الصورة يمكن أن تصبح أجمل.

البداية بيدك

لكن كيف تبدأ هذه الرحلة؟ البداية هي أن تسلم نفسك بيد الفخاري الأمين. أن تأتي إليه وتقول: "يا رب، جدّد ذهني، وغيّر أفكاري، وامنحني عينًا ترى نفسي كما تراها أنت".

حين تترك نفسك بين يديه، ستبدأ في رؤية الفرق. ستكتشف أنك محبوب ومقبول، وأن الله قادر أن يصنع منك إناءً جديدًا يستخدمه لمجده.

فكر الآن: ما هي الخطوة التي يمكنك أن تبدأ بها لتقترب من هذه الرؤية؟ ربما تكون صلاة صادقة، أو وقتا تقضيه مع كلمة الله، أو حتى قرارا بأن تتخلى عن الأكاذيب التي طالما سيطرت على فكرك.

ابدأ اليوم، واسمح لله أن يجددك، فتعيش كما أراد لك أن تكون: محبوبًا، مقبولًا، ومرآة تعكس جمال خالقك.

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