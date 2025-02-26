الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

سيولة مرورية في الأقصر أثناء سقوط الأمطار (فيديو)

الحالة المرورية
الحالة المرورية

تشهد الحركة المرورية  للسيارات بميادين وشوارع محافظة الأقصر انتظامًا كاملًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء تزامنا مع سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة الشدة وانخفاض درجات الحرارة.

انتظام حركة السيارات في الأقصر وسط الأحوال الجوية السيئة 

وانتشرت فرق ضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الأقصر على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية والميادين العامة بمدينة الأقصر لتسهيل حركة السيارات على الطريق ومنع وقوع أي تكدسات لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وتفادي أي طارئ قد ينجم بشكل مفاجئ.

الأقصر تتصدى للطقس المتقلب 

وأصدر المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، توجيهاته برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة، لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد، وبناء على التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن التغيرات المناخية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري.

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر، مشددا على تكثيف جهود كافة الأجهزة المعنية للحفاظ على حركة المرور وانسيابية الطرق.

ووجّه محافظ الأقصر بأهمية المتابعة المستمرة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب غرف العمليات بالمديريات التي تعمل على مدار الساعة لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري معها.

وشدد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر على أهمية المتابعة اللحظية لدي حالة الطقس لضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي تغيرات مفاجئة، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، بما في ذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور والحماية المدنية وشركة الكهرباء، لضمان سرعة التدخل وحل أي مشكلات قد تنتج عن التقلبات الجوية.

وأكد «عمارة»  أن المحافظة تتابع عن كثب التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، مع استمرار التواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والتقليل من الآثار السلبية لسوء الأحوال الجوية.

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