آخر جمعة.. دليلك الكامل لتحصيل الخير في وداع شهر شعبان

يتساءل العديد من المسلمين عن فضل آخر جمعة في شهر شعبان، وذلك بالتزامن مع بدء المسلمين في التجهيز لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي سيطل علينا بحلته الإيمانية والشعائر.

الأعمال المستحبة في آخر جمعة من شعبان

يجب على المسلمين أن يغتنموا الفرصة بالقيام بالعبادات والدعاء والقيام بالأعمال الصالحة، وبعض الأدعية الخاصة بآخر جمعة من شعبان والتي منها:

اللهم بلغنا شهر رمضان المعظم، وأنت قد رضيت عنا، ورفعت عنا البلاء، وحفظتنا من شر الوباء، فلا تحرمنا يا الله من بيوتك في هذا الشهر المبارك.

اللهم أنزل علينا وعلى المسلمين جميعًا السكينة والرحمة والمغفرة في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان يا رب العالمين.



اللهم اجعل هذه الجمعة سببًا للمغفرة والرحمة، واملأها نهارها وليلها بالسكينة والطمأنينة يا كريم.

اللهم مع صباح هذه الجمعة الطيبة، نسألك اللهم بأن ترحمنا وتغفر لنا ذنوبنا وبأن تجعلنا من عتقائك من النار.



في صباح الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، نسأل الله تعالى بأن يبلغنا شهر رمضان المبارك ونحن في أحسن حال، وبأن يوفقنا لطاعته وعبادته على النحو الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة.

دعاء آخر جمعة من شهر شعبان مكتوبا

اللهم في هذه الجمعة الأخيرة من شهر شعبان المبارك، نسألك بأن تحسن خاتمتنا وبأن لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا عفو يا كريم.

في النهار الأخير من شهر شعبان نسألك يا رب اللهمّ بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا ربّ العالمين.

اللهم في النهار الأخير من شهر شعبان نعوذ بك أن نضل أو نُضل أن نذل أو نُذل أو نَظلم أو نُظلم يا كريم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا كريم.

اللهم إني أسألك زيادةً في علمي وديني، وأن تفقهني بأحكام الصيام والقيام، واجعلني من عبادك المقربين ومن ورثة جنات النعيم يا رب العالمين.

اللهم بارك لي ما تبقّى من سويعاتٍ قليلةٍ قبل دخول شهر رمضان المبارك وارزقني رحمةً من عندك تصلح بها حالي وقلبي من الزلل والخلل، ونقّي يا ربّ هذا القلب من الحقد والدغل.

نودع آخر أيام شهر شعبان ونستقبل رمضان المبارك ببهجة وفرحةٍ وسرور، اللهمّ أعد هذا الشّهر علينا وعلى من نحبّ بكلّ خيرٍ وفضلٍ وأجر.

ما دعاء آخر جمعة في شعبان؟

في الجمعة الأخيرة من شعبان أسأل الله جلّ وعلا أن يكرمني ومن أحبّ من فضله وخيره، وأن تمنّ علينا بقبول العبادات والطّاعات لا إله إلّا أنت سبحانك إنّا كنّا ظالمين.

نسألك اللهم في اخر جمعة من شعبان، بأن ينظر لنا في هذه الساعات المباركة، وبأن يهبنا من لدنه رحمة ومغفرة في الدنيا والآخرة.

سبحانك اللهم يا من أظهـرت الجميل وسترت القبيح، اللهم أسألك يا كريم يا واسع الرّزق والمغفرة وباسط الرحمة لعبادك الصالحين، أن تقدّر لي الخير حيث كان، وأن تُلهمني للرزق وتُيسّره لي، وتُيسّرني له، اللهم اصرف عنّي الفقر، واجعلني من عبادك الصّالحين يارب.

اللهم يا مَن لا يَردُّ سائلًا، ويا مَن لا يُخيّب للعبد وسائلًا، اللهم ها قد بسطت إليك أكفّ الضّراعة، متوسلًا إليك بصاحب الوسيلة والشّفاعة، اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله إلي، وإن كان في جوف الأرض فأخرجه إلي، وإنّ كان ثمّة ما يُعيقه فاصرفه يارب.

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