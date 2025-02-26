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تحليق 50 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر وسط الأجواء الممطرة (صورة)

البالون الطائر
البالون الطائر

خرجت رحلات البالون الطائر بالبر الغربي صباح اليوم الأربعاء، بصورة منتظمة رغم حالة الطقس المتقلب المتمثل في سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، وهبطت جميعا بسلام وأمان وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

رحلات البالون الطائر 

وأكد مصدر مطلع بأرض مطار البالون الطائر في الأقصر لـ «بوابة فيتو»، أن سماء الأقصر شهدت تحليق 50 رحلة منطاد الهواء الساخن حمل على متنه 1200 سائحا بمختلف الجنسيات من حول العالم، وسط الأجواء الممطرة ومجال الرؤية الصافي.

عوامل طيران البالون الطائر 

وأوضح أن البالون الطائر في الأقصر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

يذكر أن تاريخ البالون الطائر في الأقصر يعود إلى 37 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.

 

 

 

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