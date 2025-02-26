رياح وأمطار تضرب محافظة الأقصر (صور)

تشهد محافظة الأقصر هطول أمطار خفيفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة منذ الصباح الباكر من اليوم الأربعاء، حيث غطت سماء المحافظة السحب المنخفضة والمتوسطة التي يرافقها سقوط الأمطار ورياح.

طقس الأقصر اليوم

وتسود أجواء غير مستقرة لطقس متقلب، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 13 درجة وبلغت نسبة الرطوبة 38، واستقرت سرعة الرياح عند 5 ك/س، فيما لم تتأثر حركة الملاحة الجوية والنهرية بالاحوال الجوية وذلك لكون مجال صافيا، إذ تشهد انتظاما كاملًا.

الأرصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأقصر

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.