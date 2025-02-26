جيش الاحتلال يواصل اقتحام مدن بالضفة الغربية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية لليوم الـ37 على التوالي، متسببا في استشهاد 62 فلسطينيا، وعشرات الآلاف من النازحين، ودمارا هائلا في المنازل والممتلكات والبنية التحتية، وسط تعزيزات عسكرية متزايدة تزامنًا مع إخطارات هدم وجرف للطرقات.

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة الغربية

وأعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة نابلس من عدة محاور بعد ساعات من الانسحاب منها وقتل فلسطينيا وأصاب 31 آخرين.

وفي جنين، منع النازحين من العودة إلى المخيم، بينما يواصل هدم المنازل وتعزيز القوات في مخيم نور شمس بطولكرم، إضافة إلى هدم منزل في سلفيت.

الاحتلال يوسع الرقعة الاستيطانية في الضفة الغربية

وتخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم مزيد من المناطق في الضفة الغربية لزيادة الرقعة الاستيطانية.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية لتهجير أهالي جنين وطولكرم وعدد من مدن ومخيمات الضفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.