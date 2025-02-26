الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يواصل اقتحام مدن بالضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية لليوم الـ37 على التوالي، متسببا في استشهاد 62  فلسطينيا، وعشرات الآلاف من النازحين، ودمارا هائلا في المنازل والممتلكات والبنية التحتية، وسط تعزيزات عسكرية متزايدة تزامنًا مع إخطارات هدم وجرف للطرقات.

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة الغربية 

وأعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة نابلس من عدة محاور بعد ساعات من الانسحاب منها وقتل فلسطينيا وأصاب 31 آخرين.

txt

جيش الاحتلال يزعم اعتقال خلايا في الضفة كانت تخطط لتنفيذ هجمات كبيرة

وفي جنين، منع النازحين من العودة إلى المخيم، بينما يواصل هدم المنازل وتعزيز القوات في مخيم نور شمس بطولكرم، إضافة إلى هدم منزل في سلفيت.

الاحتلال يوسع الرقعة الاستيطانية في الضفة الغربية 

وتخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم مزيد من المناطق في الضفة الغربية لزيادة الرقعة الاستيطانية.

 

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية لتهجير أهالي جنين وطولكرم وعدد من مدن ومخيمات الضفة.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال الضفة الغربية نابلس جنين

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم اعتقال خلايا في الضفة كانت تخطط لتنفيذ هجمات كبيرة

جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع لإطلاق الصواريخ في رفح الفلسطينية وغزة
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

"الكهرباء" تكشف حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

أخبار مصر: ضبط المتهم الرئيسي بمنصة FBC، الزمالك يصعد أحداث مباراة القمة، نقل ريكو للعناية المركزة، شروط ترامب للإقامات الذهبية

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

آخر مستجدات تطور العلاقات المصرية العراقية في عهد السيسي

أحد ضحايا منصة RGA: “اخدت قرض بـ 50 ألف جنيه واتنصب عليا”

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

بعدما أعد الشاي لصديقته، سقوط مهاجم نيجيريا من الطابق الثالث بمركز تسوق في أوغندا

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

الصراط المستقيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 73 من سورة المؤمنون (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان، هل ورد عن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية