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افتتاح منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في المنصورة

منافذ بيع سلع في
منافذ بيع سلع في المنصورة، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية، اليوم افتتاح منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بجوار السجل المدني الجديد بحي الأشجار في المنصورة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير منافذ البيع المختلفة لتوفير سلع غذائية متنوعة بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن الأسرة.

تخفيضات بين 15% إلى 30% في منافذ الدقهلية 

يضم المنفذ مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل، المجمدات، المكرونة، الأرز، الألبان، المجمدات، الزيوت، العصائر، المنظفات، وغيرها من السلع، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30%، لضمان تلبية احتياجات المواطنين المختلفة.

 

انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة  بمركز أجا 

وأعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم الطازجة المدعومة اليوم الأربعاء، بمركز ومدينة أجا، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بأسعار مخفضة تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة.

خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية
 

وأوضح محافظ الدقهلية أن قافلة اللحوم المدعومة، ستتوجه إلى مدينة وقرى مركز أجا، وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

سيارات اللحوم الطازجة تبيع الكيلو بسعر 280 جنيه

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بأن سيارات اللحوم الطازجة تبيع الكيلو بسعر 280 جنيه، من اللحوم الطازجة والكبد والمفروم وجميع أنواع اللحوم البلدية.

أماكن تواجد سيارات اللحوم بأجا

 وسيكون مقر السيارات، مدينة أجا بجوار مجلس المدينة، وقرية منية سمنود بجوار الوحدة المحلية، وقرية برج النور بجوار الوحدة المحلية، في تمام الساعة 10 صباحا، وذلك بالتنسيق مع المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا.

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