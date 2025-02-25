رئيس جامعة المنصورة يستقبل مفتي الجمهورية ضمن ندوة "دور الدين في بناء الإنسان"

استضافت جامعة المنصورة فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، وأمين عام الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، وكان في استقباله الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك في إطار ندوة "دور الدين في بناء الإنسان"، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وقد عُقدت الندوة في رحاب كلية الحقوق، بحضور الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتور تامر صالح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والصحفيين والإعلاميين، وجمعٍ كبيرٍ من طلاب وطالبات الجامعة، وممثلي الاتحادات والأسر الطلابية.

وفي بداية كلمته، رحَّب الدكتور شريف خاطر بفضيلة المفتي نظير عياد في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدًا أن زيارة فضيلته للمرة الثانية خلال شهر تُعَدُّ شرفًا للجامعة وكافة منسوبيها.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى حِرص الجامعة على عَقد هذه الندوة حول دور الدين في بناء الإنسان بحضور فضيلة المفتي، في إطار أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

وأكَّد خاطر سعي جامعة المنصورة، من خلال العملية التعليمية وسلسلة من الندوات العلمية والثقافية، إلى تحسين منظومة التعليم والارتقاء بمستويات التدريس، مع مراعاة القيم الدينية والثقافية، لتخريج طلاب قادرين على المنافسة محليًّا ودوليًّا، كما أشار إلى اهتمام الجامعة بغرس قيم التسامح والتعاون بين طلابها، والعمل على إنارة طريقهم في شتى المجالات العلمية والفكرية والثقافية.

وتَحدَّث رئيس الجامعة عن الدور المحوري الذي تؤديه دار الإفتاء المصرية في نَشْر الوسطية والتسامح، وجهودها في إرساء هذه المبادئ من خلال المبادرات التي تتبناها الدولة لبناء جيل واعٍ، متحضر، ومتسامح.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد الشناوي أن المقصود ببناء الإنسان هو تربيته وتكوينه وإعداده ليكون إنسانًا سويًّا، عابدًا لله عن إرادة واختيار، عارفًا بواجباته، وقادرًا على أدائها بإتقانٍ وإحسان، وأكَّد أن هذا المقصد الديني العام تسعى العقيدة، والعبادات، والأخلاق، وجميع أحكام الشريعة المختلفة إلى تحقيقه، كما أشار إلى أن كلية الحقوق تفخر بأن تؤدي، إلى جانب دورها العلمي والبحثي، دورها الاجتماعي في التوعية، من خلال استضافة هذه الندوة.

وقال الدكتور تامر صالح إن الإنسان بحاجة ماسَّة إلى الدين لضبط تصرفاته وتنظيم معاملاته وعلاقاته، وهو الأمر الذي سعت دولتنا إلى تحقيقه عَبْر مبادرات وطنية، كان آخرها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، بهدف تمهيد طريق المواطن المصري نحو التنمية والرخاء والإصلاح في شتى المجالات، وأكَّد أن جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، تُعد من المؤسسات الفاعلة في تنفيذ أهداف هذه المبادرة.

وفي بداية كلمته، قدَّم فضيلة المفتي الشكر إلى الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، على حُسن الاستقبال، معربًا عن سعادته البالغة بهذا اللقاء. ثم بدأ فضيلته تسليط الضوء على محور المحاضرة، وهو "بناء الإنسان"، مؤكدًا أن هذا البناء يُعَدُّ قيمةً مركزيةً في الإسلام، وأوضح أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد وضعا أُسسًا تربوية متكاملة تهدف إلى بناء الفرد والمجتمع على قواعد قوية وثابتة.

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن بناء الإنسان في الإسلام يتم على ثلاثة مستويات رئيسية: التهيئة العقدية، والتهيئة الروحية، والتهيئة السلوكية، وشَرَح أن التهيئة العقدية تتمثل في بناء علاقة الإنسان بخالقه عَبْر الإيمان الصحيح والتوحيد، بينما تركز التهيئة الروحية على تزكية النفس من خلال العبادة والتقرب إلى الله. أما التهيئة السلوكية، فتتعلق بالقيم الأخلاقية التي توجه سلوك الإنسان في المجتمع.

وشدَّد فضيلة المفتي على أن الحلول لجميع المشكلات التي تواجه مجتمعاتنا تكمن في إعادة غرس القيم الإسلامية الأصيلة، التي تدعو إلى التعاون والتسامح والمواطنة الصالحة، وتحدث عن أهمية التربية الروحية والتوازن في علاقة الإنسان بربه، محذرًا من محاولات اقتلاع الإنسان من جذوره الدينية والشرعية، كما أوضح أن العبادة تقوّي العلاقة بين الإنسان وربه، وتمنحه التوازن النفسي والروحي.

وفي ختام اللقاء، تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب، والإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة، كما أهدى الدكتور شريف خاطر درع جامعة المنصورة إلى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، تقديرًا لدوره المتميز وجهوده في تطوير دار الإفتاء المصرية.

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