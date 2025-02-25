الأوقاف: توزيع 100 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان

تبدأ وزارة الأوقاف تنفيذ خطتها الاجتماعية لشهر رمضان المبارك بتوزيع (100) طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

تنطلق عملية التوزيع في إطار مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام والصدقات، الذي تسهم به الوزارة في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.

توزيع 100 طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

تتعاون وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرة، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها وفقًا لقوائم المستفيدين المعتمدة.

تُنسَّق عمليات التوزيع مع المحافظات المعنية، لضمان السلاسة والتنظيم، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر المستهدفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.