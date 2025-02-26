الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

صحة الإسماعيلية تُنظم دورة تدريبية حول مهارات التواصل (صور)

جانب من فعاليات الدورة
جانب من فعاليات الدورة

نظمت إدارة التدريب والمدارس، بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل الوزارة دورة تدريبية بعنوان "مهارات الإتصال والتواصل".  
 

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الهدف من إقامة الدورة 

وتهدف الدورة إلى رفع الكفاءة الطبية والإدارية وتنمية قدرات العاملين بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية والجهات التابعة لها، لعدد 20 من الأطباء الأسنان والصيادلة وأطباء الأسنان لمدة 3 أيام. 

جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو

حاضرت في الدورة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، حيث تحدثت عن مهارات التواصل الفعَّال سواء فى الحياة العملية أو الشخصية، وكيفية التعامل الأمثل المتبادل بين المديرين والمرؤوسين، ودور الذكاء العاطفي وأنماط الشخصيات القيادية، وأهمية إكتساب وتنمية مهارات التواصل للفريق الطبى للوصول إلى أفضل أداء بالمنشآت الصحية. 

 

جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو

المستهدف من الدورة 

واستهدفت الدورة رفع كفاءة الاطباء في التواصل والإتصال الجيد في منشآتهم المختلفة وبالتالي كفاءة مردود العمل.

جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو

تنفيذ ورش عمل خلال الدورة 

وتضمنت الدورة تنفيذ ورش عمل "بودكاست" للتدريب على التواصل والإتصال عمليًا في توضيح وجهات النظر المختلفة وكيفية التعبير عنها. 

جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو

وفى ختام الدورة، سلمت وكيل وزارة الصحة  المتدربين شهادة باجتياز الدوره التدريبية، وأشرفت على الدورة الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس.

 

 

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