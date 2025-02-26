الأهلي أمام حرس الحدود.. الموعد والتشكيل المتوقع.. قائمة غيابات الأحمر.. كولر يحقق أرقامًا قياسية قبل المباراة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لملاقاة نظيره حرس الحدود، اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويدخل النادي الأهلي المباراة مستهدفًا تحقيق الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره والعودة لمسار الانتصارات في بطولة الدوري، وذلك بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الزمالك في القمة بهدف لكل فريق.

أما حرس الحدود فيبحث هو الآخر عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي اليوم بحثًا عن تعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري أملًا في حجز مكان له في المربع الذهبي.

موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - أشرف بن شرقي.

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يأتي فريق حرس الحدود في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، حققها من 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة.

عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، أكرم توفيق، وسام أبو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، إمام عاشور، أحمد رضا، مصطفى العش، محمد هاني، كريم الدبيس، أشرف بن شرقي، أحمد كوكا، محمد عبد الله.

ويغيب عن الأهلي اليوم أمام حرس الحدود كل من: طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وعلي معلول وخالد عبد الفتاح ومحمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله وكريم فؤاد وسمير محمد ورضا سليم ومصطفى مخلوف وعمر الساعي.

وتعادل الأهلى مع الزمالك بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما تعادل حرس الحدود مع بتروجيت بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

الأهلى يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لحرس الحدود 3.50 مليون يورو.

أرقام كولر مع الأهلي

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 151 مباراة، فاز في 104 لقاءات وتعادل في 30 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 299 هدفا وتلقت شباكهم 118، وخرج بشباك نظيفة في 83 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هي: السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودوري أبطال أفريقيا "مرتين"، الدوري الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

والتقى الأهلى مع حرس الحدود 37 مباراة قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر 28 فوزا وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 62 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، وانتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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