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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

مبابي
مبابي

كأس ملك إسبانيا، يحل فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ضيفًا مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره ريال سوسيداد على أرضية ملعب "أنويتا" ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، روديجر، فيران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد  عبر قناة SSC1 HD وتطبيق شاهد.

وكان ريال مدريد تأهل إلى تلك المرحلة من بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الفوز ضد نظيره ليجانيس بنتيجة 3/2، في حين فاز ريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون رد، في دور ربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وريال سوسيداد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء 1 أبريل المقبل.

علي صعيد آخر ويلتقي المتأهل من ريال مدريد وريال وسوسيداد مع الفائز من الصدام الآخر الذي يجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وذلك في المباراة النهائية لبطولة الكأس هذا الموسم.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء بنتيجة 4/4، في لقاء مثير.

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