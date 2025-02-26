موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

يلتقي فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي،مساء اليوم الأربعاء نظيره ريال سوسيداد علي أرضية ملعب "أنويتا" ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد



تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد



تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد عبر قناة SSC1 HD وتطبيق شاهد.

كان ريال مدريد تأهل إلى تلك المرحلة من بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الفوز ضد نظيره ليجانيس بنتيجة 3/2، في حين فاز ريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون رد، في دور ربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وريال سوسيداد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء 1 أبريل المقبل.



علي صعيد آخر حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء بنتيجة 4/4، في لقاء مثير.

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