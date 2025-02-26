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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، علي أرضية ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل 


تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام نيوكاسل 


تذاع مباراة ليفربول أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويسعى الريدز إلى الفوز وتوسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال إلى 14 نقطة مع مباراة أقل للجانرز، بينما يطمح نيوكاسل إلى تحقيق نتيجة إيجابية للإنفراد بالمركز الرابع في ترتيب البطولة.

 

ليفربول يتفوق علي نيوكاسل 

ويمتلك ليفربول تفوقا واضحا في لقاءاته الماضية مع نيوكاسل، حيث حقق 11 فوزا مقابل 5 تعادلات خلال آخر 16 مباراة جرت بين الفريقين بالمسابقة، علما بأن الفريقين سوف يلتقيان مجددا هذا الموسم في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، الشهر المقبل.

ورغم ذلك، فإن مهمة ليفربول لن تكون سهلة في اجتياز عقبة نيوكاسل، الذي اقتنص تعادلا مثيرا في الوقت القاتل 3 /3 من رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، خلال لقاء الفريقين بجولة الذهاب، الذي أقيم بملعب (سانت جيمس بارك) في ديسمبر الماضي، ليتسبب في ضياع نقطتين ثمينتين من رصيد الفريق الأحمر.

 

وحصل نيوكاسل، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 44 نقطة، على قوة دفع جيدة، عقب فوزه المثير 4 / 3 على ضيفه نوتينجهام فورست، ليعود لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين عقب خسارته أمام فولهام ومانشستر سيتي.

كما انتعشت آمال نيوكاسل في اقتحام المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق 5 أهداف فقط خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في ذات الرصيد.

 

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