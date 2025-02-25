الثلاثاء 25 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من الأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على الصحراء الغربية والوادى الجديد تمتد خفيفة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة. 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الأربعاء غدا بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد و على الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الاعرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:10

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