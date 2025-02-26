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موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة توتنهام
موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد مانشستر سيتي، يستعد فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، لمباراة قوية مساء اليوم الأربعاء ضد نظيره توتنهام في ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

توتنهام أمام مانشستر سيتي 

وتعد مباراة الليلة بمثابة الثأر لكتيبة جوارديولا بعدما تعرض مانشستر سيتي لخسارة كبيرة على ملعب "الاتحاد" أمام توتنهام  بأربعة أهداف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي


تنطلق مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام 

تذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 2.

ويهدف مانشستر سيتي لحصد النقاط الثلاث في ظل الصراع المحتدم على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، لكنه سيصطدم بطموحات توتنهام، الذي يطمع في مواصلة الصحوة وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعد فوزه على برينتفورد ومانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون.

ويدخل مانشستر سيتي تلك المباراة بعد خسارة يوم الأحد الماضي أمام ليفربول بهدفين دون رد، بينما فاز توتنهام في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون، بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 44 نقطة، في حين أن توتنهام لديه 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

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