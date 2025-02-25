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موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

يستعد فريق مانشستر سيتي الذي يلعب في صفوفه عمر مرموش جناح المنتخب الوطني، لمواجهة مضيفه فريق توتنهام في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز،  على ملعب توتنهام.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام 

وتقام المباراة غدا الأربعاء 26/2/2025 في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام 

من المقرر أن تنقل مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام  على قناة بي إن سبورتس 2.

معلق مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام 

 ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام المعلق خليل البلوشي.

التشكيل المتوقع لمباراة. مانشستر سيتي وتوتنهام 

حراسة المرمى:إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس – عبدالقادر خوسانوف – روبن دياز – جوسكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس – ماتيو كوفاسيتش - سافينيو – بيرناردو سيلفا – جيريمي دوكو.

الهجوم: عمر مرموش.

وهناك احتمالية كبيرة بتواجد النجم النرويجي هالاند، على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

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