إقبال كبير من المواطنين على معرض أهلا رمضان بالأميرية، تخفيضات 30 % على السلع، واللحوم بـ 275 جنيها، ومستمر حتى منتصف الشهر الفضيل

شهد معرض "أهلا رمضان" المقام في منطقة السواح بالأميرية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في أول أيام افتتاحه، حيث يطرح نحو 580 سلعة تتنوع ما بين غذائية وأخرى غير غذائية.

مواعيد فتح وغلق معرض أهلا رمضان بالسواح

ويستقبل المعرض الجمهور يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، كما يستمر المعرض حتى النصف الأول من شهر رمضان.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، افتتحوا مساء أمس الاثنين، معرض "أهلًا رمضان 2025" بميدان السواح في منطقة الأميرية.

ويأتي تنظيم المعرض، الذي تتولى مسؤوليته الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع رقعة معارض "أهلًا رمضان" في جميع المحافظات، لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تتراوح نسب التخفيضات بين 20% و30% على العديد من المنتجات الغذائية.

ويتضمن المعرض عدة أجنحة لعرض اللحوم الطازجة وكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات،حيث حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هذا العام على توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة تصل الى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

طرح 580 صنفًا من المنتجين الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات 30 %.

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض "أهلًا رمضان" المقام في منطقة السواح بالأميرية، نحو 580 صنفا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، مثل الزيوت، اللحوم والدواجن، السكر، الأرز، المكرونة، الشاي، المخبوزات، بالإضافة إلى المنظفات المنزلية..

وأكدت وزارة التموين أن المعرض يتضمن مخزونًا إضافيًّا لضمان توفير السلع بشكل فوري لتلبية احتياجات المواطنين، وتصل نسب الخصم على المنتجات المعروضة إلى ما بين 25% و30%، مع الالتزام بتقديم سلع ذات جودة عالية، حيث تتوفر المواد الغذائية بأسعار تنافسية مقارنة بالسوق، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان توافر السلع خلال الموسم.

أسعار السلع الأساسية في معرض اهلا رمضان بالأميرية:

الأرز: يبدأ سعره من 27 جنيهًا، فيما يبلغ سعر عبوة 5 كيلو جرام نحو 140 جنيهًا.

زيت بوزن 700 جرام بسعر 47 جنيهًا.

زيت خليط بوزن 800 جرام بسعر 52 جنيهًا.

زيت خليط بوزن لتر واحد بسعر 64 جنيهًا.

السكر: يباع الكيلو بسعر 30 جنيهًا.

الدقيق: يبدأ سعره من 17 جنيهًا.

المكرونة: عبوة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

التمر: صفوة الواحة 700 جرام بسعر 75 جنيهًا.

البلح: الكيلو بسعر 38 جنيهًا.

اللحوم والدواجن:

كيلو اللحم البلدي بسعر 275 جنيهًا.

كيلو الدواجن بسعر 135 جنيهًا

أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان

وتطرح وزارة التموين والتجارة والداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بمعرض أهلًا رمضان 2025.

و شهدت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا،حيث تراجع سعر الكيلو بنحو 10 جنيهات، ليصبح بسعر 275 جنيهًا، بدلا من 285 جنيهًا.

إحكام الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية

وأكد وزير التموين أن الوزارة مستمرة في جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن معارض "أهلًا رمضان" تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان استقرار الأسعار ودعم المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توافر السلع بكميات كافية، مع إحكام الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر في استقرار الأسعار.

ودعا وزير التموين المواطنين زيارة معرض أهلا رمضان الشراء من معارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال وزير التموين أنه سيتم إقامة معرض أهلًا رمضان التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية في محافظة الإسكندرية الأسبوع الجاري وباقي المحافظات تباعًا.

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