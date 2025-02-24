أسعار السلع الأساسية بمعرض أهلًا رمضان بالأميرية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض "أهلًا رمضان" المقام في منطقة السواح بالأميرية، نحو 580 صنفا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، مثل الزيوت، اللحوم والدواجن، السكر، الأرز، المكرونة، الشاي، المخبوزات، بالإضافة إلى المنظفات المنزلية.

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وأكدت وزارة التموين أن المعرض يتضمن مخزونًا إضافيًا لضمان توفير السلع بشكل فوري لتلبية احتياجات المواطنين، وتصل نسب الخصم على المنتجات المعروضة إلى ما بين 25% و30%، مع الالتزام بتقديم سلع ذات جودة عالية.

ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 30٪ على مجموعة واسعة من السلع الأساسية، حيث تتوفر المواد الغذائية بأسعار تنافسية مقارنة بالسوق، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان توافر السلع خلال الموسم.

أسعار السلع الأساسية في معرض اهلا رمضان بالأميرية:

الأرز: يبدأ سعره من 27 جنيهًا، فيما يبلغ سعر عبوة 5 كيلو جرام نحو 140 جنيهًا.

زيت بوزن 700 جرام بسعر 47 جنيهًا.

زيت خليط بوزن 800 جرام بسعر 52 جنيهًا.

زيت خليط بوزن لتر واحد بسعر 64 جنيهًا.

السكر: يباع الكيلو بسعر 30 جنيهًا.

الدقيق: يبدأ سعره من 17 جنيهًا.

المكرونة: عبوة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

التمر: صفوة الواحة 700 جرام بسعر 75 جنيهًا.

البلح: الكيلو بسعر 38 جنيهًا.

اللحوم والدواجن:

كيلو اللحم البلدي بسعر 275 جنيهًا.

كيلو الدواجن بسعر 135 جنيهًا.

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