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التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي شهر

الاوكازيون الشتوي
الاوكازيون الشتوي 2025
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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتمديد فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2025 لمدة شهر آخر، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين.

يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرار رقم 14 لسنة 2025 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025، والذي بدأ  3 فبراير الجاري ويستمر لمدة شهر.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضوابط للشركات والمحلات الراغبة في الاشتراك بالأوكازيون الشتوي. 

وألزمت وزارة التموين المحلات بالإعلان على واجهة المحل نسب التخفيضات للسلع المعروضة، بالإضافة إلى إعطاء المواطن  فاتورة موضح بها اسم ونوع المنتج وتاريخ الشراء والسعر.

وأكدت وزارة التموين ضرورة إعلان الثمن الفعلي للسلعة قبل التصفية وبعد التخفيض، وألزمت المحلات الحصول على موافقة من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرته بالمشاركة في الأوكازيون.

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين وزارة التموين لأوكازيون الشتوى

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