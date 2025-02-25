زيلينسكي يرضخ لطلبات ترامب، اتفاق بين أمريكا وأوكرانيا على عقد صفقة المعادن

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، عن توصل أمريكا وأوكرانيا لاتفاق حول صفقة المعادن التى طالب بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

أوكرانيا تقبل عقد صفقة المعادن مع أمريكا

فى ذات السياق أكدت أيضا وكالة "بلومبرج"، فى وقت سابقمن اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن كييف توصلت إلى اتفاق مع واشنطن لإبرام صفقة تتضمن "التطوير والإنتاج المشترك" المعادن النادرة والنفط والغاز في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة، أن من المتوقع أن يوصي البرلمان الأوكراني الأربعاء، الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالتوقيع على هذه الصفقة.

حرب أوكرانيا، فيتو

كما كشف مسؤولون أوكرانيون لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن أوكرانيا مستعدة حاليًا للتوقيع على اتفاقية المعادن مع أمريكا، بعد أن "أسقطت" الولايات المتحدة مطالبها بـ"الحق في 500 مليار دولار من العوائد المحتملة من استغلال الموارد الأوكرانية".

نص اتفاق صفقة المعادن لا يشمل ضمانات أمنية لأوكرانيا

وحسب الصحيفة،، لا يتضمن نص اتفاق صفقة المعادن "ضمانات أمنية صريحة" من الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين ذكروا أنهم "تفاوضوا على شروط أكثر ملاءمة"، واعتبروا الصفقة "وسيلة لتوسيع العلاقة مع الولايات المتحدة، ودعم آفاق أوكرانيا بعد 3 سنوات من الحرب".

وتتطلع أمريكا وأوكرانيا إلى توقيع صفقة نهائية تمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة الأوكرانية، مقابل ضمانات أمنية أمريكية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا والمستمرة منذ 3 سنوات.

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