زيلينسكي في الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية: 3 سنوات من البطولة والمقاومة

حيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، قوات الجيش في الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "3 سنوات من المقاومة والبطولة".

زيلينسكي يتحدث في ذكرى الحرب الثالثة



وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "ثلاث سنوات من المقاومة.. ثلاث سنوات من عرفان الجميل.. ثلاث سنوات من البطولة المطلقة أظهرها الأوكرانيون".

وشكر الرئيس الأوكراني "كل الذين يدافعون عن أوكرانيا ويدعمونها.

وعلى الصعيد ذاته، وصل قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى كييف لتأكيد دعمهم لأوكرانيا في الذكرى الثالثة "للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا" كما تصفها موسكو.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي "نحن في كييف اليوم لأن أوكرانيا هي أوروبا في هذا الكفاح من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا وحده ما هو على المحك، بل مصير أوروبا".

وأرفقت رئيسة المفوضية الأوروبية منشورها بمقطع فيديو تظهر فيه وهي تصل في قطار إلى كييف برفقة رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا.

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