الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يكتسح أستون فيلا 4-1

الدوري الإنجليزي، اكتسح كريستال بالاس نظيره أستون فيلا بنتيجة 4-1 من المباراة التي تجمعهما على ملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس وأستون فيلا

جاءت رباعية كريستال بالاس عن طريق هدفي إسماعيلا سار في الدقيقة 27 و71 وجان فيليب في الدقيقة 59 وإدوارد في الدقيقة 90.

وأحرز هدف أستون فيلا مورجان في الدقيقة 52.

تشكيل أستون فيلا ضد كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس ضد أستون فيلا

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