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رياضة

ليفربول يبتعد بالصدارة، تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي، ابتعد ليفربول  بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه أمس الأحد أمام مانشستر سيتي 2-0 في قمة الجولة الـ 26.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول  

1- ليفربول 64 نقطة 
2- آرسنال 53 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- مانشستر سيتي 44 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
6- بورنموث 43 نقطة
7- تشيلسي 43 نقطة
8- أستون فيلا 42 نقطة
9- برايتون 40 نقطة
10- فولهام 39 نقطة
11- برينتفورد 37 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 33 نقطة
13- كريستال بالاس 33 نقطة
14- إيفرتون 31 نقطة
15- مانشستر يونايتد 30 نقطة
16- وست هام يونايتد 30 نقطة
17- وولفرهامبتون 22 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

 

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

 فاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 14، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق دومينيك سوبوسلاي من صناعة محمد صلاح.

وسجل عمر مرموش هدفا لصالح مانشستر سيتي ولكنه ألغي بداعي التسلل.

 

وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 44 نقطة في المركز الرابع.

 

 

 


 

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