ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ27

الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة ال27 المقرر بدايتها اليوم وانتهائها الخميس المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة ال27

1- ليفربول 64 نقطة

2- آرسنال 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- مانشستر سيتي 44 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

6- بورنموث 43 نقطة

7- تشيلسي 43 نقطة

8- أستون فيلا 42 نقطة

9- برايتون 40 نقطة

10- فولهام 39 نقطة

11- برينتفورد 37 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 33 نقطة

13- كريستال بالاس 33 نقطة

14- إيفرتون 31 نقطة

15- مانشستر يونايتد 30 نقطة

16- وست هام يونايتد 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ومن المقرر أن تشهد الجولة قمة بين توتنهام ومانشستر سيتي فيما يلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد.

مواعيد الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي

الثلاثاء 25 فبراير

برايتون ضد بورنموث - 9:30 مساءً

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

وولفرهامبتون ضد فولهام - 9:30 مساءً

تشيلسي ضد ساوثهامبتون - 10:15 مساءً

الأربعاء 26 فبراير

برينتفورد ضد إيفرتون - 9:30 مساءً

توتنهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون - 9:30 مساءً

نوتينغهام فورست ضد أرسنال - 9:30 مساءً

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 10:15 مساءً

الخميس 27 فبراير

وست هام ضد ليستر سيتي - 10:00 مساءً

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