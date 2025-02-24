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رياضة

مدرب برشلونة عن مواجهة أتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا: نبدأ من نقطة الصفر

هانز فليك مدرب برشلونة
هانز فليك مدرب برشلونة

 تحدث هانز فليك مدرب برشلونة، عن منافسه أتلتيكو مدريد، قبل مواجهة الفريقين، غدًا الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ماركا: "إنها مباراة جيدة، حيث نبدأ الآن من الصفر، فأتلتيكو فريق رائع، خاصة بعد الإنفاقات التي ساعدتهم على جلب أفضل المدافعين والمهاجمين، ولهذا ستكون مواجهة صعبة".

وبسؤاله عن مواجهة بنفيكا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأخذ الفريق البرتغالي راحة إضافية، أجاب: "سمعنا أنهم حصلوا على أسبوع راحة، ولسنا سعداء بذلك، لكن الأمر ليس بأيدينا".

وأضاف: "من الصعب أحيانا التحدث مع الاتحاد الإسباني والليجا بشأن تغيير المواعيد، وهذا ما كان يحدث في ألمانيا، سنحاول إدارة الوضع بشكل جيد".

وعن مدى إمكانية الدفع بداني أولمو في التشكيلة الأساسية أمام أتلتيكو مدريد، قال: "من المهم معرفة مدى جاهزيته وقدرته على ذلك، لكن يتحتم علينا الحذر معه، وهذا ما نفعله وسنواصل القيام به".

وعن اللغط المستمر حول تسجيل أولمو في قائمة الفريق، قال: "أنا سعيد بقدرته على اللعب، ولا أعلم ما سيحدث لاحقا، لكني متفاجئ من حدوث مثل هذه الأمور في إسبانيا وبرشلونة".

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هانز فليك برشلونة أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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