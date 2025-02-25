أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة، 5 أندية أوروبية عملاقة تتصارع على نجم بايرن ميونخ مجانا

أكد تقرير صحفي إسباني، أن هناك رغبة من قبل ريال مدريد وعملاق إيطالي لضم الدولي الألماني جوشوا كيميتش.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

كيميتش

عمالقة أوروبا يتنافسون لضم كيميتش

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إنتر ميلان انضم لسباق التعاقد مع كيميتش، في صفقة انتقال حر.

ويسعى إنتر ميلان لعقد الصفقة بشكل مجاني، في يونيو المقبل، على شاكلة صفقات ماركوس تورام وأندريه أونانا وهاكان تشالهانوجلو.

ورغم التقارير التي خرجت قبل أيام لتؤكد أن ريال مدريد صرف النظر عن اللاعب، فإن الصحيفة الكتالونية أكدت أن الميرنجي ما زال يراقب كيميتش.

وإلى جانب ريال مدريد سيواجه إنتر ميلان منافسة شرسة من باريس سان جيرمان، الراغب أيضا في ضم كيميتش، وفقا للصحيفة الإسبانية.

كما ارتبط اسم اللاعب الألماني بالانتقال إلى مانشستر سيتي، وكذلك برشلونة الذي يشرف على تدريبه هانز فليك، مدربه السابق في بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.