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رياضة

ريال مايوركا يخطف تعادلا قاتلا من إشبيلية 1/1 في الدوري الإسباني

إشبيلية، فيتو
إشبيلية، فيتو

انتهت مباراة إشبيلية ضد ريال مايوركا، بالتعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مواجهات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم - الليجا.

هدف إشبيلية سجله اللاعب كيكي سالاس في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء.

 

تشكيل إشبيلية ضد ريال مايوركا

حراسة المرمى: أورجان نايلاند.

خط الدفاع: خوسيه أنخيل كارمونا، لويك بادي، كيكي سالاس، أدريا بيدروزا، خوانلو سانشيز، بينما سجل مارتن فليجانت هدف مايوركا في الدقيقة 90.

خط الوسط: ساول نيجويز، جبريل سو، روبين فارجاس.

خط الهجوم: دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال.

 

تشكيل ريال مايوركا أمام إشبيلية

حراسة المرمى: دومينيك جريفز.

خط الدفاع: أنطونيو رايلو، خوسيه كوبيتي، بابلو مافيو، جوهان موجيكا.

خط الوسط: مارتن فليجانت، سيرجي داردير، عمر ماسكاريل، داني رودريجز.

خط الهجوم: تاكوما أسانو، فيدات موريكي.

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